Neet oét Lottum voor even beejein: drie optredens in De Gouden Tijger

Zo doen Limburgse artiesten het in de Top 2000

Floor Jansen (Beegden) is de hoogste genoteerde Limburgse artiest in de Top 2000 van dit jaar. Ze staat met haar duet The Phantom of the Opera met Henk Poort, uit het programma De beste zangers, op nummer 105 dit jaar. Jansen duikt trouwens nog twee keer op met werk van haar band Nightwish.

18 december