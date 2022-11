Nieuw distributiecentrum in Heerlen zorgt voor ruim 1500 banen vanaf 2024: ‘Centrale ligging in Europa’

GXO Logistics is een van de grootste logistieke bedrijven ter wereld. Het bedrijf gaat de logistieke afhandeling voor heel Europa verzorgen voor het Britse sportartikelenbedrijf JD Sports. Het distributiecentrum wordt tevens een van de grootste werkgevers in de regio.

,,JD Sports is ervan overtuigd dat Heerlen en Parkstad de ideale regio is om de Europese markt te bedienen”, aldus de gemeente Heerlen in een persbericht woensdag. ,,Onder meer vanwege de centrale ligging in Europa, de goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van potentiële werknemers en een nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.”

Parkstad - de voormalige oostelijke mijnstreek - is de regio waarvan Heerlen deel uitmaakt. Deze regio zit volgens Heerlen economisch in de lift. Er is een groeiende vraag naar personeel door veel nieuwe vestigingen en uitbreidingen op de bedrijventerreinen in Parkstad. Belangrijke motor daarbij is de medisch-logistieke sector, maar ook het midden- en kleinbedrijf is een goede kartrekker.