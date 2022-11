Nieuwe fase bouw bezoekerscentrum Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margaraten

8000e foto gevonden van in Margraten begraven VS-soldaten

Deze week is de achtduizendste foto gevonden van in Margraten begraven Amerikaanse militairen. Daarmee hebben vier op vijf in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Amerikanen die in het Zuid-Limburgse dorp hun laatste rustplaats vonden, een gezicht gekregen, maakte de Fields of Honor Foundation donderdagavond bekend.

