Nog drie bezetters in Sterrebos bij autofabriek Nedcar, aflossers gearresteerd

Weerstand tegen evacuatie speelde veilig­heids­re­gio Limburg parten

Plannen om mensen tijdens de hoogwatercrisis in juli vorig jaar in Midden- en Noord-Limburg te evacueren, stuitten vaak op weerstand van de inwoners. In sommige gevallen gingen mensen ertoe over dijken met zandzakken te verhogen om maar niet thuis weg te hoeven. Een besluit dat niet altijd op basis van de juiste informatie werd genomen, constateert het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement.

26 januari