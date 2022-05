Nog één slachtoffer val karretje Sprookjesbos in ziekenhuis

Deadline hulp aan slachtof­fers watersnood niet in beton gegoten: ‘Men kan nog een aanvraag indienen’

Dinsdag is de laatste dag waarop maatschappelijke organisaties die slachtoffer zijn van de overstromingen vorig jaar in Limburg, bij het Nationaal Rampenfonds NRF hulp kunnen aanvragen voor geleden schade. Maar die deadline is niet in beton gegoten, bleek maandag. ,,Als het een paar dagen naijlt, gaan we niet moeilijk doen”, zei secretaris Geert Jan Hamilton van het NRF maandag. ,,Als men opschiet, kan men nog een aanvraag indienen.” Er zijn inmiddels tientallen aanvragen binnen, en nog acht tot tien zitten in de pijplijn, aldus Hamilton.

17:09