NVJ: meldpunt tegen NRC-journalist is alarmerend en schadelijk

Code Oranje Vooral Limburg getroffen door noodweer: woning in Beek staat op instorten, straten onder water

In Limburg hebben zware onweersbuien vanmiddag tot grote schade en veel overlast geleid. Het noodweer was vooral hevig in de voormalige westelijke mijnstreek rond Geleen, waar de hulpdiensten overstelpt werden met honderden meldingen. Zo waaiden er pannen van daken, kwamen bomen en stenen op de weg terecht en deden zich enkele kleinere verkeersongevallen voor door de hevige wind en stortbuien. In Beek waaiden enkele daken van woningen. Eén van de huizen staat op instorten. Lees hieronder ons liveblog terug.

20 mei