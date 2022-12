OM eist 22 jaar cel en tbs voor doodschieten Frank van der Schrier (51) in Heerlen

Drie verdachten opgepakt rondom dodelijke schietpar­tij Heerlen

De politie heeft maandag in totaal drie verdachten opgepakt in verband met een dodelijke schietpartij op 13 november in Heerlen. In de ochtend werd de voortvluchtige 30-jarige hoofdverdachte van de schietpartij in een woning in het Duitse Wassenberg aangehouden. Later op de dag werden twee 24-jarige mannen uit Sittard en Heerlen opgepakt, meldt de politie maandagavond.

20 december