OM eist 8 jaar cel tegen ‘hardleerse’ terreurverdachte Mohammed G. uit Maastricht

Overigens is G. zelf niet aanwezig bij de behandeling van zijn derde strafzaak. Hij is ziek, volgens zijn advocaat Serge Weening. Naast de acht jaar cel wil de officier van justitie ook dat G. de voorwaardelijke straf van een jaar die in zijn tweede rechtszaak werd opgelegd, uitzit. Daags na zijn vrijlating eind vorig jaar pakte G. zijn jihadistische werkzaamheden, en contacten, weer op. Hij overtrad zijn proeftijd onder meer door contact te hebben met terreurverdachten voor wie een contactverbod gold.

G. wordt verdacht van lidmaatschap va een terroristische organisatie en het smeden van jihadistische plannen zoals het opzetten van een trainingskamp voor het kalifaat in Somaliland. Daarnaast verdenkt justitie hem van oplichting en poging tot diefstal van geld afkomstig van een door jihadfisten ontvoerd en vermoord echtpaar in Zuid-Afrika. De eerdere verdenking van enige betrokkenheid bij die gewelddadige ontvoering is komen te vervallen.

Islamitische Staat

G. stond twee keer eerder voor de rechter wegens poging uitreis en voorbereidingshandelingen voor moord. In 2013 werd hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en werd voor een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarna vertrok hij naar Irak in een vergeefse poging zich alsnog aan te sluiten bij Islamitische Staat. Hij keerde berooid terug naar Maastricht in 2015 van waaruit hij later dat jaar opnieuw werd opgepakt voor poging tot deelname aan de gewelddadige jihad in Syrië door de poging tot aanschaf van een vals paspoort. Hij werd in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk met een extra lange proeftijd van vijf jaar vanwege zijn volhardende jihadistische ideeën.