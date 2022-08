OM eist tien maanden cel om dodelijk ongeval meisje (12) in Reuver, mogelijk straatrace

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Roermond tien maanden gevangenisstraf geëist tegen een 30-jarige man uit Tegelen. Volgens justitie heeft de man op 24 april 2020 in Reuver (Limburg) een 12-jarig meisje en haar moeder bij wie ze achterop de fiets zat, aangereden. Als gevolg daarvan overleed het meisje vijf dagen later in een ziekenhuis in Nijmegen.