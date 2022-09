Omgewaaide boom blokkeert weg tussen Broekhuizen en Melderslo

Recordbe­drag op hoofd van Tef­af-ro­vers: diefstal vermoede­lijk werk van roemruchte bende

In de zaak van de juwelenroof tijdens de kunstbeurs Tefaf in juni dit jaar is een voor Nederlandse begrippen recordbeloning van een half miljoen euro uitgeloofd door de verzekeraar, meldt De Telegraaf. De detectives die de zaak op verzoek van die assuradeur onderzoeken, zijn er inmiddels zeker van dat de roof het werk van de roemruchte Pink Panther-bende is.

