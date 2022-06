Omstanders redden vrouw uit water Nederweert

Roda JC levert twee spelers voor elftal van het jaar in eerste divisie

FC Emmen is de hofleverancier van het elftal van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Drie spelers van de kampioen hebben een plek gekregen in het sterrenteam van het seizoen, opvallend genoeg allemaal verdedigers: Miguel Araujo, Jeroen Veldmate en Lorenzo Burnet. Emmen kreeg in 38 wedstrijden slechts 24 doelpunten tegen en is daarmee de minst gepasseerde ploeg in de eerste divisie.

