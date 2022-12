Onnodig lang gevaarlijke stoffen geloosd door bedrijf op Chemelot in Geleen

Acrylonitril is een grondstof voor onder meer acrylvezel en latex. Blauwzuur wordt onder meer toegepast bij de productie van pesticiden. De operators legden de fabriek niet stil, maar probeerden het verstoorde productieproces zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Dat duurde echter drie uur. Volgens de voorschriften moet in dit soort situaties na tien minuten de productie worden gestopt.

De emissie werd veroorzaakt door een defecte afsluiter, waardoor giftige stoffen via een pijp op 65 meter hoogte de buitenlucht in stroomden. ,,De ploeg van dienst was na het optreden van de procesverstoring gefocust om dit probleem op te lossen”, concludeert de onderzoeksraad. ,,Hoewel in het naslagwerk voor operators stond dat in deze situatie de reactor al na tien minuten moest worden gestopt om langdurige emissie te voorkomen, heeft de ploeg dit niet gedaan.”