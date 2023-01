Ook boa’s mogen in deze gemeenten nu fietsers beboeten

Wie door rood fietst, zonder licht rijdt of belt of appt achter het stuur kan behalve door de politie ook door handhavers worden beboet. Het ministerie van Justitie en Veiligheid breidt de proef die in 2021 startte in Utrecht uit naar vijf andere gemeente: Venlo, Zaanstad, Schouwen-Duiveland, Harderwijk en Breda.

Bij de pilot in Utrecht werden in 25 weken door boa’s 4.400 boetes uitgedeeld aan fietsers zonder licht, die door rood reden of op hun telefoon keken. Dat was meer dan door politiemensen in een heel jaar in 2018, 2019 en 2020. Het idee is dat meer handhaving ervoor zorgt dat fietsers zich beter houden aan de verkeersregels.