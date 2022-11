Opening Limburgs carnavalsseizoen uitverkocht, Roermond verwacht duizenden bezoekers

Brabant kent geen provinciale aftrap van het carnavalsseizoen. Volgens een woordvoerder van de Brabantse Carnavals Federatie BCF wijkt Brabant hierin bewust af van Limburg. ,,De 11e van de 11e gaat het ook in Brabant gewoon los, maar puur lokaal, in elke stad of dorp. Hoe het in Limburg gaat is nou net wat wij niet willen. We zijn in Brabant altijd tegen een overkoepelend festival of carnaval geweest. We hechten aan het lokale. Waar in Limburg lokaal gecomponeerde carnavalsliedjes in de hele provincie gezongen worden, beperkt dat zich hier tot de stad of het dorp waar ze gemaakt worden. Zo zal in Eindhoven geen Tilburgse carnavalsmuziek ten gehore gebracht worden, bijvoorbeeld.”