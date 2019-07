Opgepakte terrorismeverdachte zocht online informatie om aanslag te plegen

Update Maastricht legt lat hoog, nu moet Rotterdam 'm overtref­fen

17 juli De songfestivalcommissie was vandaag bijzonder te spreken over Maastricht als gaststad voor het Eurovisie Songfestival 2020. Rotterdam moet die indruk morgen zien te overtreffen. Want al wordt gedacht dat Ahoy een heel geschikte locatie is om het evenement te huisvesten, ‘we hebben vandaag ook gezien dat je heel goed in het MECC een fantastisch songfestival kunt organiseren’.