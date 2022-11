Opnieuw financiële tegenvaller rond Buitenring Parkstad: provincie trekt extra miljoenen uit

Plannen gepresen­teerd voor aanpak overlast om voortbe­staan Limburgs vliegveld te garanderen

Om het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport (MAA) mogelijk te maken komt er een omgevingsfonds, dat voorziet in de aanpak van door de omgeving ervaren overlast. Desnoods kunnen daarmee woningen aangekocht worden. Dat is een van de vandaag gepresenteerde voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg over de toekomst van het noodlijdende vliegveld.

18 november