Oppositie Roermond ontsteld om plotseling vertrek burgemeester Donders

Volgens CDA, D66 en twee lokale partijen is de gemeente door het besluit van Donders in een bestuurlijke impasse terechtgekomen, waarbij de vertrouwenskloof tussen partijen vergroot is. ,,Een trieste dag voor onze mooie stad en haar inwoners”, aldus deze fracties. De situatie waarin Roermond nu terecht is gekomen brengt volgens deze fracties grote risico’s met zich mee. Ze vragen om een waarnemer die er onder meer in slaagt het respect voor elkaar te herstellen.

Donders’ besluit komt na jaren van ruzies in de gemeenteraad van Roermond. Daarbij vlogen met name het voor corruptie veroordeelde raadslid Jos van Rey en Donders elkaar geregeld in de haren. Van Rey is sinds kort wethouder.

Bestuurscultuur

Donders uitte een jaar geleden in een brief aan de raad openlijk kritiek op de heersende bestuurscultuur in de gemeenteraad. Ook beklaagde ze zich daarin over het gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen in de raad. Met name de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Van Rey was woedend om deze brief. De LVR is de grootste fractie in de raad en maakt met twee wethouders - onder wie Van Rey - deel uit van het vijfkoppige college van burgemeester en wethouders.