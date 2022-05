Oud-burgemeester van Gennep Eric Berger overleden

Paul Wessels was jarenlang raadslid en wethouder in Gennep en maakte Berger als burgemeester ook mee. ,,Toen hij burgemeester werd in Ottersum, was hij de jongste burgemeester in Nederland. Het was een jonge, frisse, vrolijke man. Hij had in Ottersum een gemeenteraad die altijd ‘ja burgemeester', ‘nee burgemeester’ zei", vertelt Wessels. ,,Hij had er weinig tegenstand. Dat was anders toen hij na de fusie van Ottersum met Gennep, toen Heijen er ook bij kwam, burgemeester van Gennep werd. Het was duidelijk dat hij dat niet gewend was.”