Oud-gouverneur Bovens: Limburg loopt voorop in integriteit

Voormalig gouverneur Theo Bovens vindt dat Limburg in Nederland vooroploopt op het gebied van integriteit. Dat schrijft hij in een vrijdag gepubliceerd jaarverslag over 2021.

CDA’er Bovens moest op 9 april 2021 aftreden, omdat de Provinciale Staten (PS) twijfels hadden over zijn integriteit. Ook de rest van het college van Gedeputeerde Staten (GS) trad af, met als gevolg dat Limburg in 2021 drie gouverneurs had: na Bovens kwam Johan Remkes (VVD) als waarnemer en sinds 1 december is Emile Roemer (SP) gouverneur van Limburg.

Het begon ermee dat CDA-gedeputeerde Ger Koopmans moest aftreden wegens de schijn van belangenverstrengeling. Niet veel later trad het hele college af, Bovens incluis. Het college genoot niet langer het vertrouwen van de Provinciale Staten. Er volgden onderzoeken waaruit bleek dat er onvoldoende tegenspraak is, zowel in de Staten als in het ambtelijk apparaat. De Limburgse Staten constateerden op 1 april dit jaar dat ze beter geïnformeerd moeten worden om een tegenmacht te kunnen vormen.

Limburg is beschadigd

Bovens vindt achteraf dat zijn opstappen ten onrechte wordt gezien als teken dat er iets niet klopte. ,,Het was een bizarre dag”, schrijft Bovens. “In twintig minuten nam ik zelf de beslissing om af te treden. Het vertrouwen was onvoldoende. Het middel waar PS naar greep was mijns inziens niet passend voor de situatie. Er zijn veel mensen beschadigd; bestuurders én ambtenaren. Limburg is beschadigd. Onterecht, zoals later door onderzoek werd bevestigd. We doen het in Limburg op het gebied van integriteit aanwijsbaar beter dan welke andere provincie dan ook. We lopen in ons beleid echt voorop.”

,,Integriteit is een politiek wapen geworden”, aldus Bovens. ,,Grensoverschrijdend gedrag en intimidatie ook. Wat dat betreft is de politiek volstrekt op drift geraakt. Men praat de media en elkaar na, gooit alles in oneliners op sociale media. Er is geen ruimte meer voor reflectie of waarheidsvinding. Dat vind ik een schadelijke ontwikkeling, die echt niet alleen des Limburgs is. Onze provincie heeft een deuk opgelopen.”

Bovens zegt te hopen in de toekomst nog wat te kunnen betekenen. ,,Ook voor de gewone Limburgse vrouw of man. Dat wil ik blijven doen in welke hoedanigheid dan ook. Limburg is nog niet van mij af.”