Oven vat vlam in studentenwoning Maastricht

Man (63) opgepakt voor moord op ex-vrouw die gevonden werd in kanaal in Nederweert

In Duitsland is een 63-jarige man opgepakt wegens het vermeende vermoorden van zijn 57-jarige ex-vrouw. Haar lichaam werd in september vorig jaar gevonden in een kanaal in het Limburgse Nederweert. De Duitse politie meldt dat de man inmiddels in Spanje woont, maar tijdens een bezoek aan Duitsland werd gearresteerd. Hij zit voorlopig vast.

2 november