Overstromingen raken gouverneur Limburg diep: ‘Ramp als deze willen we niet nog een keer’

De gouverneur van Limburg Johan Remkes bedankt in een open brief en video iedereen die heeft meegeholpen tijdens de overstromingen in Limburg. Ook zegt de gouverneur onder de indruk te zijn van de veerkracht en nuchterheid van de gedupeerden.

,,Als gouverneur van Limburg ben ik onder de indruk van de grote inzet en betrokkenheid van heel veel mensen‘’, zegt Remkes in de brief en video. Hij benoemt de hulp van buren en vrijwilligers die hebben geholpen, maar ook van onder andere hulpdiensten, veiligheidsregio’s en gemeenten. ,,We hebben met z’n allen gedaan wat we moesten doen.‘’

Ook zegt hij onder de indruk te zijn van de manier waarop gedupeerden met de situatie omgingen. ,,Je zult het maar moeten meemaken: je woning of je bedrijf komt onder water te staan. De wil en de vastberadenheid om er opnieuw de schouders onder te zetten, hebben me geraakt.‘’

Volgens de gouverneur (de Limburgse benaming voor commissaris van de Koning) hebben verschillende rivieren en beken voor ,,verdriet, wanhoop en grote materiële schade gezorgd‘’. Want in een paar uur tijd veranderden straten in kolkende rivieren, zegt hij, en moesten vele mensen hun huis of bedrijf verlaten.

,,Om in de toekomst eenzelfde ramp te voorkomen moeten we kijken wat we aan onze waterhuishouding gaan doen‘’, aldus Remkes. ,,Een ramp als deze willen we niet nog een keer.‘’