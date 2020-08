Peuter gewond bij verkeersruzie in Heerlen, brommerrijder gezocht

En wéér is het meer dan 30 graden: recordlan­ge reeks van tropisch warme dagen behaald

12 augustus Vandaag was het in De Bilt opnieuw tropisch warm. Hiermee is een uniek record gebroken. Nog niet eerder werd het 7 dagen achter elkaar 30 graden of warmer, meldt Weerplaza. De hittegolf is daarmee nog niet op haar retour.