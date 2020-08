Peuter gewond bij verkeersruzie in Heerlen, scooterrijder gezocht

Dat schrijft De Limburger. De verkeersruzie vond op 10 juli plaats bij parkeergarage Heerlerheide, naast het Corneliushuis in Heerlen. Bij het verlaten van de parking, rond 12.30 uur ‘s middags, zag een automobilist een bromscooter over het hoofd. „Een voorrangskwestie. Daarop ontstond een hevig verkeersruzie, waarbij stevige woorden zijn gewisseld”, zegt politiewoordvoerder Hub Haenen in een ‘speur mee-video’ op Facebook.