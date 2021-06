Plotselinge overstromingen door hevig onweer in zuiden van Limburg

Kippen mogen in nog twee regio's weer naar buiten

17:22 Pluimveebedrijven in nog twee regio’s rondom Drenthe mogen hun kippen woensdag weer naar buiten laten. De ophokplicht die in oktober vorig jaar werd ingesteld in verband met de vondst van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep, wordt in die gebieden opgeheven. Dat meldt demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.