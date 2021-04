Politie houdt poedelnaakte man aan na wilde achtervolging

Een patrouille van de politie wilde rond middernacht een auto controleren op de Genooyerweg in de Limburgse stad. De bestuurder gaf echter plankgas. Met snelheden tot 120 kilometer per uur scheurde de man met gedoofde lichten tegen het verkeer in op de linker weghelft door de bebouwde kom, waar hij op de Industriestraat bijna een geparkeerde truck met oplegger ramde. Op het laatste moment kon hij de vrachtwagen ontwijken. Aan het einde van de weg stopte de auto plotseling, sprong de man eruit en zette het op een lopen.

"Tot onze verbazing was deze man helemaal poedeltje naakt", schrijft de politie op Facebook. De agenten wisten hem aan te houden. Uit een drugstest bleek dat de man waarschijnlijk onder invloed van methamfetamine en wiet was.