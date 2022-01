Politie houdt zeven activisten bos bij Nedcar aan

updateDe politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven mensen aangehouden bij het Sterrebos in Limburg. Dat meldt de politie op Twitter.

Alle zeven arrestanten zitten vanochtend nog vast, aldus een woordvoerster. Zes van hen konden geen identiteitsbewijs laten zien. Gisteren werden ook al drie mensen opgepakt rond het Sterrebos. Deze mensen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Activisten van Red Het Sterrebos houden vandaag voor de tweede dag op rij het bos pal naast autofabriek Nedcar bij Born bezet. ,,Ze zetten in op uithongeren en uitputting”, laat een van de activisten weten. De activisten zitten volgens Red het Sterrebos zonder eten of drinken in de bomen. ,,Onze bosbeschermers zitten al meer dan 24 uur in de boom in het Sterrebos en we mogen ze geen eten of drinken brengen.”

De club roept de burgemeester van Sittard, Hans Verheijen, op om het aangeven van eten en drinken toe te staan. De burgemeester komt later op de ochtend met een reactie. ,,Mensen die zich in het bos bevinden, plegen een strafbaar feit”, wil de woordvoerder al wel kwijt. ,,Dat is ook kenbaar gemaakt.”

De actievoerders willen burgemeester Verheijen aansprakelijk stellen voor de mogelijke gevolgen van het ‘uithongeren’ van de bezetters van het bos. Volgens de actiegroep ontstaat er een “gevaarlijke situatie” als hongerige mensen lange tijd in de bomen verblijven. Inmiddels heeft Red het Sterrebos naar eigen zeggen zo’n 4500 euro aan donaties voor de actie ontvangen. VDL zegt in een reactie dat de gemeente en niet het bedrijf verantwoordelijk is voor de handhaving.

Verboden toegang

Voor een weg die naar het bos leidt staat een bordje met ‘Verboden toegang’. De politie laat weten dat ze inderdaad iedereen tegenhoudt die het bos in wil. Ook mensen die voedsel willen brengen aan de actievoerders worden tegengehouden, zegt een woordvoerder desgevraagd.

De activisten gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ze willen voorkomen dat zeven hectare van het Sterrebos verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van autoproducent VDL Nedcar mogelijk te maken.

Volgens een van de activisten is de autoproducent verantwoordelijk voor het tegenhouden van eten en drinken voor de groep in de bomen. De Raad van State oordeelde eerder dat de voorbereidingen van de kap van het bos gewoon konden doorgaan. Of de bomen ook daadwerkelijk mogen worden gekapt, is nog niet bekend. Daarover doet de hoogste bestuursrechter binnenkort uitspraak in een zaak die door milieugroeperingen is aangespannen.

Bezetting

Ze gingen gisteren in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ruim twintig activisten hebben zich verschanst in hangmatten boven in de bomen.

Die kap dreigt omdat Nedcar-eigenaar VDL een grote nieuwe productiehal op het terrein van het Sterrebos wil bouwen. De contouren van het eerste deel van de gigantische nieuwbouw verrijzen al tot aan de eerste bomen. De bezetters willen het bos niet zonder slag of stoot prijs geven.

De politie houdt een oogje in het zeil, stelde er camera’s op en plaatste overal bordjes met “verboden toegang”. Mensen die het bos in of uit willen worden gearresteerd. Het wachten is op het moment waarop de politie ingrijpt en de bezetters uit de bomen haalt.

Red Het Sterrebos houdt vanochtend om 11.00 uur een manifestatie op een terrein vlakbij de fabriek. Deze demonstratie is in tegenstelling tot de bezetting wél toegestaan door de gemeente Sittard-Geleen.