Politie Limburg verspreidt tekening van getuige dodelijk schietincident

De politie heeft ook buurtonderzoek verricht in de omgeving van het Sint Catharinahof, waar het lichaam is gevonden. Daarnaast zijn camerabeelden veiliggesteld. Volgens de politie is donderdag in de namiddag een man aanwezig geweest die mogelijk getuige is geweest van het schietincident of wat daaraan voorafging. Om zijn identiteit te achterhalen is een compositietekening van hem gemaakt.