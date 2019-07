Politie pakt drie mensen op wegens woningbrand Limburg

Bewoner in ziekenhuis aangehou­den voor veroorza­ken explosie in woning Kerkrade

15 juli Bij een explosie in een woning aan de Bosveldstraat in Kerkrade is vanmiddag de bewoner gewond geraakt. Hij is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis in Heerlen. Daar werd hij later die middag door de politie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de explosie zelf veroorzaakt te hebben.