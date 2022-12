Politie pakt verdachte op voor neerschieten man

De politie heeft maandag in Limburg een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij het neerschieten van een 74-jarige man in het Zuid-Hollandse Kinderdijk.

De verdachte is een 77-jarige man uit Alblasserdam. De politie wil niet vertellen in welke plaats de man is aangehouden.

Schietpartij

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december werd het 74-jarige slachtoffer uit het Belgische Overijse rond 0:30 uur neergeschoten in een woning aan de Puntweg in Kinderdijk. In de woning lagen de man en een vrouw te slapen toen één of meerdere daders binnendrongen.

De man raakte bij het schietincident zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is zijn toestand nog onveranderd. De vrouw bleef ongedeerd.

Op de vlucht

De dader of daders zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht. Op dit moment is nog niet bekend wat er precies in de woning is gebeurd. Een groot rechercheteam doet onderzoek.