Politie redt zes verwaarloosde pups uit woning Geleen

video Ruim 4000 nieuwe besmettin­gen, maar niet meer mensen in ziekenhuis

11 augustus De afgelopen week zijn er in Nederland 4036 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1448 meer dan vorige week. Dat meldde RIVM-baas Jaap van Dissel zojuist in de Tweede Kamer. Het is de vijfde week op rij dat het aantal besmettingen weer stijgt. Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft relatief laag.