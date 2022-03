Politie zoekt al maanden naar tweede verdachte in gewelddadige straatroof Maastricht

Zondag protest­mars in Heerlen voor Oekraïne

Op verschillende plaatsen in het land gaan mensen vandaag de straat op om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Onder meer op de Dam in Amsterdam worden honderden mensen verwacht. Ook in Den Haag, Groningen en Heerlen zijn protestbijeenkomsten. Gisteren waren er in verschillende steden ook al steunbetuigingen aan de mensen in Oekraïne.

27 februari