Politie zoekt fietser in zaak Xavier Durlinger

Tweede slachtof­fer steekpar­tij Wijlre ook overleden

De 29-jarige man die gisterochtend zwaargewond raakte door een steekincident in Wijlre, is vandaag aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Een 25-jarige man overleed maandag ter plekke aan zijn verwondingen na de steekpartij in een woning aan de Valkenburgerweg in het Limburgse dorp. De politie arresteerde gisteren een 31-jarige man op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij.

16 augustus