Politieagent Eenheid Limburg met onmiddellijke ingang ontslagen

Uit onderzoek was duidelijk geworden dat de man contact had met personen uit het criminele milieu. Ook raadpleegde hij politiesystemen voor oneigenlijke doeleinden en schond hij het ambtsgeheim. De politie spreekt van normoverschrijdend gedrag dat ernstig in strijd is met het integriteitsbeginsel van de politie. Tegen de man, die al eind juli 2019 buiten functie werd gesteld, liep zowel een disciplinair als strafrechtelijk onderzoek.

Het ging in alle acht gevallen om leden van het basisteam Horst/Peel en Maas. Naar hen is in eerste instantie geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld. In oktober 2019 is de rijksrecherche daar uiteindelijk wel mee gestart. In dat onderzoek werden honderden (oud) politiemensen gehoord over de bedrijfscultuur bij de politie Horst/Peel en Maas. Het is onduidelijk of dit ontslag een resultaat is van dat onderzoek.