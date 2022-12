Provinciaal toezicht op Limburgse bedrijven kan beter

De provincie doet hooguit wat zij wettelijk moet doen, en niet meer dan dat. Terwijl dat extra toezicht en regelgeving met name bij industrieterrein Chemelot wel nodig is, bleek eerder uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid OVV. In vergelijking met andere provincies wordt het toezicht in Limburg minimaal genoemd. Zo worden bij bedrijven in Limburg het minst vaak onaangekondigde controles uitgevoerd.

De manier waarop bedrijven de regels naleven verbetert niet. ,,Het naleefgedrag in Limburg varieert per jaar, maar er is (nog) geen sprake van een positieve trend”, aldus het rapport.

Veel overtredingen worden niet geconstateerd door het huidige toezicht, aldus de Rekenkamer. Voorbeeld zijn overtredingen door afvalverwerkers. In 2019 werd de controle daarop na een motie door Provinciale Staten verscherpt, wat leidde tot het vinden van veel meer zware overtredingen. Na 2019 is die controle weer naar het reguliere niveau teruggeschroefd, waarop het aantal geconstateerde overtredingen ook fors daalde.

Geur

Opvallend is verder dat in Limburg weinig aan de overlast door geur wordt gedaan, terwijl daarover tweederde van de klachten gaat. ,,Zo heeft het merendeel van de provincies lokaal geurbeleid vastgesteld, maar heeft de provincie Limburg dit niet.”

Ook wordt geregeld een oogje dichtgeknepen door de toezichthouders, omdat het om kleine overtredingen zou gaan die snel opgelost kunnen worden, of omdat situaties later zouden kunnen worden gelegaliseerd. Van de wèl opgelegde sancties onder dwangsom is slechts een heel klein deel betaald: slechts 2,3 procent (163.500 euro van ruim 7,1 miljoen euro). Van de helft van dat totaalbedrag is niet duidelijk waarom dat niet is geïnd.