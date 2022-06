Publiek weer welkom bij kunstbeurs TEFAF in Maastricht

Vanaf zaterdag is er weer publiek welkom op de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. De afgelopen jaren moest de beurs worden uitgesteld en voortijdig worden afgebroken vanwege de coronapandemie. De beurs is wel wat later dit jaar. De volgende editie in 2023 is zoals gebruikelijk weer in maart.