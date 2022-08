Raadsel rond onbekende stof in Maas opgelost, is niet gevaarlijk

‘Details van zaak misbruiken­de ba­by-op­pas zijn te schokkend om openbaar te maken’

Nog steeds houdt het Openbaar Ministerie uit zicht wat er precies speelde in de zaak van een baby-oppas, die in en rond Eindhoven zeven piepjonge meisjes misbruikte. Sterker: de rechtbank bekijkt of de feiten ook op de rechtszaak zelf verhuld kunnen blijven.

15 augustus