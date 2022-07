Rechtbank doet uitspraak in zaak dood schoonmoeder huisarts

De vrouw van de arts zou samen met een bevriende notaris het testament van haar moeder in haar eigen voordeel hebben aangepast. De notaris zou daarbij niet hebben gekeken of de demente moeder wel in staat was om te begrijpen waar ze haar handtekening onder zette. De notaris is om die reden inmiddels uit zijn ambt gezet. Justitie eiste tegen de 56-jarige Andrea W. wegens het opmaken van een vals testament anderhalf jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen de 60-jarige notaris J. V. eiste justitie anderhalf jaar voorwaardelijk. Hij hoeft wat justitie betreft niet de cel in omdat hij tuchtrechtelijk al zwaar genoeg gestraft is.