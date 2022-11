Recordaantal winkeldiefstallen in alle provincies, in Limburg ‘maar’ 7 procent hoger

In Limburg werden 188 winkeldieven in de kraag gevat in oktober 2021. In oktober 2022 zijn dit er 202, een stijging van 7 procent.

Wanneer gekeken wordt naar het aantal diefstallen in de tien grootste steden in Nederland is Almere met een stijging van 76 procent koploper, van 49 diefstallen in oktober 2021 naar 86 in oktober 2022. In Groningen ligt dat aantal lager. Hier steeg het aantal winkeldiefstallen van 73 naar 107. In Leiden is dit aantal gedaald, van 28 winkeldiefstallen in oktober 2021 naar 25 in oktober 2022.