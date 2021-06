Recordhoeveelheid regen bij zware storm in Zuid-Limburg: ‘De schade is enorm’

Bij de onweersbuien dinsdagavond in Zuid-Limburg is een recordhoeveelheid regen gevallen. In Maastricht kwam wel 87,2 millimeter uit de lucht vallen, meldt Weer.nl. De stortbuien zorgde voor een grote hoeveelheid overlast.

Nooit eerder viel er in die stad zoveel regen in een dag tijd. Het oude record in Maastricht stond op 82,7 millimeter. Die hoeveelheid werd gemeten op 18 juni 1966.

In Limburg viel dinsdag een grote hoeveelheid regen, omdat de hevige buien zich nauwelijks verplaatsen doordat er nauwelijks wind was. Meteoroloog Wouter van Bernebeek sprak van ‘enorme flash floods’ in het zuiden van Limburg. ‘Naar verluidt is daar lokaal al meer dan 100 millimeter (!) regen gevallen.’

Overlast

Door het noodweer ontstond op meerdere plekken wateroverlast. Straten stonden blank en verkeer werd er ernstig door gehinderd. De meldkamer van de politie kreeg dinsdag veel telefoontjes over wateroverlast in Landgraaf, Kerkrade en Eygelshoven. Zo kwamen er in Kerkrade en en Eygelshoven meerdere straten onder water te staan. Ook ontstond er een gaslek in Eygelshoven, waardoor een supermarkt en zorgcentrum ontruimd moesten worden. Als gevolg van het noodweer rijden er woensdag ook nog geen treinen tussen Sittard en Maastricht.

Het CDA in de Kerkraadse gemeenteraad bepleit een tegemoetkoming voor de gedupeerden van de wateroverlast in Eygelshoven, schrijft De Limburger. Ook moeten er lessen worden getrokken uit de enorme overstromingen. „De schade in de stad is enorm.”

