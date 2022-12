Rijksweg Margraten dicht vanwege gaslekkage

Salaris stijgt in 2023 harder dan afgelopen jaar: bijna iedere werkende gaat erop vooruit

Vanwege een hoger minimumloon en lagere heffingen gaan we er in 2023 flink op vooruit in salaris. Blijft je brutosalaris gelijk, dan ga je maximaal ruim 4 procent meer verdienen vanaf januari, zo laten nieuwe berekeningen zien. Een opsteker voor iedereen die momenteel de eindjes aan elkaar moet knopen.

10:59