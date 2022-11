Rowwen Hèze maakt musicalvoorstelling over Limburgse overstromingen: ‘We maken geschiedenis invoelbaar’

De Limburgse band Rowwen Hèze werkt met Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort samen aan een voorstelling over de overstromingen in Limburg. Muziek van de formatie zal te horen zijn in de musical Het was Zondag in het Zuiden, die volgend jaar in de zomer te zien moet zijn.

Het verhaal van de musical speelt zich af in december 1993. In dat jaar trof hoogwater grote delen van Limburg. Twee jaar later gebeurde dat opnieuw, en nogmaals in 2021. Met oude beelden uit journaals, historisch beeld van video-amateurs en radiofragmenten krijgt de musical een documentair karakter.

De muziek van Rowwen Hèze wordt als soundtrack opgevoerd. ,,Elke Limburger heeft zijn eigen herinneringen aan de overstromingen. In deze spektakelmusical maken we deze geschiedenis invoelbaar”, zegt Servé Hermans, producent en regisseur van de musical. ,,Dat doen we met een spectaculair decor dat letterlijk onder water komt te staan.”

,,We kijken met plezier en trots terug op de samenwerkingen die we de afgelopen jaren met Toneelgroep Maastricht en De Maaspoort zijn aangegaan”, reageert de band. Eerder werkte Rowwen Hèze al samen voor een voorstelling over festival Pinkpop. ,,We verheugen ons zeer om te zien wat ze ervan gaan maken. En natuurlijk schrijven we met plezier een nieuw lied speciaal voor Het was Zondag in het Zuiden.”

De musical is van 19 juli tot en met 20 augustus twintig keer te zien. De beoogde locatie is het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. De kaartverkoop is inmiddels gestart.