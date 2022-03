Ruim de helft van de Limburgse gezinnen is niet geschikt om vluchtelingen op te vangen

ZLM Tour heeft met rit in Limburg etappesche­ma rond

De ZLM Tour doet in juni opnieuw de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg aan. De organisatie van de vijfdaagse wielerkoers, waar in het verleden met name ploegen met sprinters zich voorbereidden op de Tour de France, gaf woensdag als laatste de route van de derde etappe prijs. Die voert over een heuvelachtig parcours in Limburg van Heythuysen naar Buchten.

23 maart