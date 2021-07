Schade voor zorginstelling na Limburgse overstromingen ruim veertig miljoen euro

Ruim 42,5 miljoen euro bedraagt de schade na de watersnoodramp in Limburg voor zorginstelling Sevagram. Een van de zorglocaties in Valkenburg zal gesloopt moeten worden, zo maakt het bedrijf vrijdag bekend.

Deze week heeft de zorginstelling, met zorglocaties in onder meer Valkenburg, een eerste inspectie kunnen doen. Bij Valkenheim, een van de locaties in Valkenburg, is de schade dusdanig groot dat het pand verloren is en gesloopt zal moeten worden. Wat de gevolgen van de overstroming zijn voor de uitbreidingsnieuwbouw naast Valkenheim is nog niet bekend. Een bouwbedrijf gaat daar naar kijken.

,,De verwoestende werking van het water is overal zichtbaar‘’, zegt Pim Steerneman, voorzitter van de raad van bestuur. ,,We kunnen nu al zeggen dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een langdurig traject zal worden.‘’

Ook het Geerlingshopsice is zwaar beschadigd geraakt door de overstroming. Door de grote hoeveelheid water zijn de hout en gipswanden van het pand gaan uitzetten. Hierdoor is een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. Steerneman kan niet zeggen hoe lang die verbouwing in beslag gaat nemen.

De schade aan zorg locatie Oosterbeemd valt relatief gezien mee. De eerste en de tweede verdiepingen zijn schadevrij, voor de begane grond is het echter een ander verhaal.

Daar is het water tot kniehoogte gekomen. Om een deel van het gebouw weer in gebruik te kunnen nemen moeten er een externe keuken, gasterie en woonkamer komen. Ook dienen liften en andere installaties veilig te werken. Sevagram hoopt dat dit binnen twee maanden geregeld is.

Bewoners en medewerkers naar andere locaties

Wat de schade is aan de aanleunwoningen is nog niet helemaal duidelijk. Daarover heeft Sevagram contact met gemeente Valkenburg aan de Geul. Met de gemeente is vrijdagochtend ook contact geweest over de spoedige terugkeer van de bewoners naar Valkenburg.

Alle 193 bewoners van de door de overstroming getroffen locaties hebben een veilige plek gekregen op een andere locatie van Sevagram of bij een van de zorgpartners. ,,Voor iedere bewoner is er een plek gezocht die aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte‘’, zegt Steerneman.

De bewoners van Valkenheim zijn in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen ondergebracht. De 100 bewoners van Oosterbeemd zijn verdeeld over twee locaties, 75 van hen zijn ondergebracht bij Glana van Zuyderland en 25 bij Plataan in Heerlen. Die laatste biedt ook onderdak aan de bewoners van het Geerlingshospice. Medewerkers zijn met de bewoners meeverhuisd.

,,Op dit moment werken we aan een plan hoe wij bewoners - daar waar nodig- ook nog voor langere termijn een goede plek kunnen bieden. Daarnaast zullen we ons ook buigen over de vraag wat dit alles betekent voor het kunnen opnemen voor nieuwe bewoners.‘’