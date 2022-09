September was ‘kletsnat’ én zonniger dan normaal: ‘Warme eerste helft en frisse tweede helft’

Wat betreft neerslag was september een ongewone maand. Met gemiddeld over Nederland 130 millimeter aan regen was het volgens Weeronline ‘kletsnat’. Slechts tien keer verliep de negende maand van het jaar nog natter dan nu. De meeste regen viel in het zuidwesten, met op veel plekken meer dan 200 millimeter. Dirksland op Goeree-Overflakkee spant met 262 millimeter de kroon. Het droogst was het in het oosten van het land. In het Overijsselse Rheezerveen viel slechts 49 millimeter.