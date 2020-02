Sneeuw op meerdere plekken in Zuid-Limburg, weekend wordt onstuimiger

Op verschillende plekken in Zuid-Limburg is vanochtend sneeuw gevallen. Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza gaat het echter om ‘niets bijzonders’ en krijgt Nederland aan het einde van de week met spectaculairder weer te maken. ,,In het weekend wordt het zeer onstuimig met veel wind en veel regen.’’

De Vaalserberg was vandaag wit gekleurd vanwege een dun laagje sneeuw. Ook uit Vijlen en Ubachsberg kwamen meldingen van sneeuwval. Volgens Klaassen is dit echter ‘incidentele sneeuwval’ en hoeft de rest van Nederland in de komende tijd niet te rekenen op veel winterse neerslag.

Hagel

Er trekken vandaag meerdere buien over de provincie Limburg, met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. De temperatuur daalt daarbij naar 2 graden. Later in de middag en avond is sprake van langere perioden met regen.

In de rest van het land vallen er vandaag ook veel buien en is het een graad of 7.

Morgenochtend is kans op lichte vorst aan de grond. Lokaal kan het verraderlijk glad zijn.

Onstuimig weekend