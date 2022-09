Snorfietser overleden na aanrijding in Roermond

Vader Jos miste door corona uitreiking van lintje aan Max Verstappen: ‘We willen niet dat hij ziek wordt’

Jos Verstappen was donderdag niet aanwezig bij de benoeming van zoon Max tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zat met corona thuis, zegt de voormalig Formule 1-coureur in De Telegraaf. ,,Ik voel me prima, maar ik ben natuurlijk bewust thuisgebleven omdat ik Max niet in gevaar wil brengen. We willen niet dat hij ziek wordt”, aldus Verstappen.

