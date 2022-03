Steekpartij bij feest in Maastricht

Thierry Baudet had ‘ietsje meer verwacht’: ‘Wij varen pad dat niet door iedereen gevolgd wordt’

Forum voor Democratie, komt binnen in meerdere gemeenteraden, maar vaak maar met één luttele zetel, zo lijkt het op basis van de voorlopige uitslagen. Zo zou de partij van de pro-Russische voorman er één zetel bij krijgen in Rotterdam en één in Sittard-Geleen. In de Amsterdamse exitpoll zakt de partij van drie naar één zetel.

17 maart