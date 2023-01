Stel verdacht van ontucht met oppaskinderen voor rechtbank

Verdachten stempas­frau­de via daklozenop­vang Roermond voor de rechter gesleept

Het Openbaar Ministerie (OM) sleept twee verdachten van stempasfraude tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Roermond voor de rechter. Een van hen zou op verzoek van twee andere mannen bewoners van een daklozenopvang in Roermond benaderd hebben met het verzoek hun stempas af te geven. In ruil daarvoor kregen ze een tientje, zei een woordvoerster van het OM na berichtgeving in De Limburger vandaag.

11 januari