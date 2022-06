Stille tocht voor Gino langs zijn woning in Maastricht: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

Vele honderden mensen lopen donderdag in Maastricht mee met een stille tocht voor de 9-jarige Gino, die vorige week dood werd gevonden in Geleen. De stoet vertrok vanuit het buurtcentrum Mariaberg en trok onder meer langs de woning aan de Gildenweg, waar Gino met zijn moeder woonde.

Het is de tweede herdenkingstocht voor Gino. Woensdagavond trok een tocht voor het jongetje in Kerkrade duizenden deelnemers.

Knuffels en kaarsjes

Veel mensen dragen witte ballonnen mee. De moeder en een zus van Gino lopen voorop. Anders dan woensdag in Kerkrade gaat het in Maastricht om een stille en ingetogen tocht. Wel luidden de klokken van een naburige kerk bij aanvang van de tocht.

Gino woonde in Maastricht, totdat hij twee weken geleden noodgedwongen bij zijn oudere zus in Kerkrade moest gaan logeren vanwege ziekte van zijn alleenstaande moeder. In Kerkrade werd hij vorige week woensdagavond voor het laatst gezien, drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen. Volgens justitie is hij ontvoerd en vermoord. Daarvoor is een 22-jarige verdachte uit Geleen opgepakt.

Deelnemers aan de stille tocht in Maastricht dragen lampjes, lichten en lampionnen bij zich. Gino was namelijk bang in het donker. Voor de deur van het huis aan de Gildenweg liggen veel bloemen, knuffels en kaarsjes. Het jongetje was een bekend gezicht in zijn buurt. Hij speelde vaak buiten en was bij iedereen bekend.

Zus Naomi

,,Hier is hij geboren, voetbalde hij en haalde hij soms streken uit”, zei zijn zus Naomi in een toespraak bij het buurtcentrum aan de naar schatting tweeduizend mensen. ,,In deze buurt is de verslagenheid groot, het verdriet enorm. We hopen dat Nederland nu wakker is geschud en hier van zal leren. Dit mag nooit meer gebeuren.”

In haar toespraak toonde burgemeester Annemarie Penn zich ‘verbijsterd en sprakeloos’. En ze vervolgde: ,,We zijn hier omdat we tegen Gino sorry moeten zeggen, dat voor jou zo onrechtvaardig een einde komt aan je jonge leven.” Ze besloot haar toespraak met de woorden: ,,Dankjewel lieve Gino voor wie je was. Dag, jungske oet Mestreech!”

De kinderen die mee waren gelopen, lieten daarna hun meegedragen ballonnen op.

Er reden zo'n 200 motoren en wagens mee in de herdenkingstocht voor Gino in Kerkrade.