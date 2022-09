Supermarkt Dirk haalt garnalensalade uit de schappen: verkeerde houdbaarheidsdatum gegeven

Supermarkt Dirk, wiens hoofdkantoor in Velsen-Noord gevestigd is, haalt garnalensalade uit de schappen. Het artikel heeft een verkeerde houdbaarheidsdatum gekregen: tot 22 oktober 2023, in plaats van 2022.